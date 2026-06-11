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Campeche / Sucesos

Motociclista termina herido tras estrellarse contra un taxi en Campeche

Un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un taxi que intentó dar vuelta sin ceder el paso en la colonia Prado, movilizando a cuerpos de emergencia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de jun de 2026

1 min

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Un taxista provocó un accidente al intentar dar vuelta sin ceder el paso a un motociclista.
Un taxista provocó un accidente al intentar dar vuelta sin ceder el paso a un motociclista. / Dismar Herrera

Un taxista causó un hecho vial en las inmediaciones de la colonia Prado, luego de que no se percatara de la proximidad de un motociclista que transitaba en preferencia, provocándole un corte de circulación cuando intentaba dar vuelta; a consecuencia del impacto, la víctima quedó tendida sobre el pavimento con lesiones en uno de sus brazos y un pie.

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El percance ocurrió cuando la víctima circulaba en preferencia, pero a exceso de velocidad, a bordo de la unidad Italika 200 sobre la avenida López Mateos; sin embargo, a pocos metros de llegar al cruce de la Lazareto, su trayecto fue interrumpido por el auto Nissan Versa de la cooperativa “Murallas”, con número 357, cuyo ruletero intentó dar vuelta.

El motociclista impactó contra el costado del taxi y salió proyectado al pavimento.
El motociclista impactó contra el costado del taxi y salió proyectado al pavimento. / Dismar Herrera

A pesar de que el motociclista intentó frenar, no pudo evitar chocar contra el costado izquierdo delantero, proyectándose al cofre y finalmente al suelo. Rápidamente, un grupo de testigos junto con el taxista intentaron ayudarlo, pero al escuchar que se quejaba de fuertes dolores dieron aviso al número de emergencias.

Rápidamente, la zona fue abanderada por elementos policiales y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, los cuales abordaron al lesionado, mientras los policías, para evitar otro accidente, ordenaron que las unidades fueran aparcadas después de terminar los trabajos periciales.

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JGH

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