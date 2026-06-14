Condenan a tres hombres por crueldad animal; transportaban perros hacinados y sin agua en Mérida

Tres hombres fueron sentenciados a nueve meses y 29 días de prisión tras ser encontrados responsables del delito de crueldad animal, luego de que transportaban varios perros, la mayoría cachorros, en condiciones que ponían en riesgo su supervivencia en calles del Centro de Mérida.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante un procedimiento de juicio abreviado, figura legal que permite emitir una sentencia cuando los acusados reconocen su responsabilidad en los hechos.

Los sentenciados, identificados como L.S.A.G., B.J.H.P. y J.J.H.P., también deberán pagar una multa equivalente a 199 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 23 mil 344 pesos. Además, fueron condenados a cubrir la reparación del daño, recibieron una amonestación pública y enfrentarán la suspensión de sus derechos políticos.

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De acuerdo con la causa penal 115/2026, los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero en la calle 71 por 66 del Centro de Mérida.

Durante una inspección realizada a un vehículo en el que viajaban los ahora sentenciados, las autoridades localizaron varias cajas y jaulas con perros vivos en su interior. La mayoría eran cachorros.

Las investigaciones establecieron que los caninos eran trasladados en condiciones inadecuadas, ya que permanecían privados de luz, agua y alimento, además de no contar con el espacio mínimo necesario para su movilidad y bienestar.

Las autoridades determinaron que dichas circunstancias representaban un riesgo grave para la vida de los animales.

Acreditan responsabilidad

En la audiencia celebrada ante la Juez Primero de Control con sede en Mérida, los fiscales de litigación presentaron las pruebas que acreditaban la responsabilidad de los acusados. Tras valorar los elementos aportados, la autoridad judicial emitió un fallo condenatorio y dictó la sentencia correspondiente.

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El caso se enmarca en la legislación vigente de Yucatán, que tipifica como actos de crueldad animal la privación de aire, luz, alimento, agua, espacio o alojamiento adecuado, así como cualquier conducta que ponga en peligro la vida de un animal doméstico. La normativa estatal también faculta a las autoridades ministeriales y judiciales para asegurar temporalmente a los animales víctimas de maltrato.

En los últimos años, Yucatán ha fortalecido su marco jurídico en materia de protección animal al incorporar en el Código Penal sanciones que contemplan penas de prisión y multas para quienes incurran en actos de crueldad contra animales domésticos.

Esta sentencia se suma a las acciones emprendidas por las autoridades estatales para sancionar conductas de maltrato animal y reforzar el mensaje de que los actos que comprometan la integridad y la vida de los animales constituyen delitos con consecuencias penales.