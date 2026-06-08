Crueldad en Escárcega: Envenenan a perritos con carne en la colonia Fátima; exigen justicia

Esta mañana fueron envenenados con pedazos de carne varios perros de la colonia Fátima, donde dos de estos animales murieron, mientras que otros dos lograron sobrevivir luego de que sus dueños les dieran leche. Según vecinos del sector, el responsable podría ser una persona que fue vista merodeando la zona.

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Según datos recabados, los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando vecinos de la avenida Héctor Pérez Martínez encontraron a cuatro perros convulsionando y expulsando espuma por el hocico. Al acercarse, se percataron de que cerca de los animales había restos de carne que presuntamente contenían veneno.

De inmediato, los dueños intentaron auxiliar a los perros dándoles leche para tratar de contrarrestar los efectos del tóxico. Sin embargo, uno de los animales ya había fallecido y otro murió horas más tarde debido a su delicado estado de salud.

Los otros dos perros lograron sobrevivir, presuntamente porque consumieron una menor cantidad de la sustancia, situación que generó preocupación e indignación entre los habitantes de la colonia.

Ante lo ocurrido, vecinos comenzaron a investigar por cuenta propia y señalaron que una persona a bordo de un mototaxi amarillo fue vista circulando en repetidas ocasiones por el sector donde aparecieron los restos de carne y donde fueron hallados los animales afectados.

Los propietarios de las mascotas indicaron que buscarán identificar al responsable de este presunto acto de maltrato animal y advirtieron que presentarán la denuncia correspondiente ante las autoridades.

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JGH