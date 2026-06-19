“De repente ya no estaba”: Abuelito de 91 años sufre robo e intimidación en su vivienda en Temozón

Un adulto mayor de 91 años denunció haber sido víctima de un presunto robo y acto de intimidación en su propio hogar en Temozón, luego de que dos sujetos aprovecharan su buena voluntad para despojarlo de pertenencias de valor, entre ellas una carabina, en un hecho que ha generado indignación entre habitantes de la comunidad.

De acuerdo con el testimonio de Florentino Valdez Dzib, estaba encendiendo fuego para preparar sus alimentos cuando dos hombres llegaron hasta su predio.

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Según narró, ambos comenzaron preguntándole si tenía chile para vender. Don Florentino les respondió que no contaba con ese producto y fue entonces que inquirieron por plátanos.

Florentino les indicó dónde podían encontrar semillas de chile e incluso los acompañó para mostrarles el lugar.

Sin embargo, mientras les brindaba apoyo, los individuos habrían aprovechado un momento de distracción para actuar.

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“De repente me di cuenta que mi machete ya no estaba”, relató. Entonces notó que uno de los sujetos también había tomado su carabina. Al percatarse del robo, enfrentó verbalmente a los hombres.

“Ya vi que ustedes son los que me han estado robando”, les dijo. Tras ser descubiertos, ambos sujetos salieron corriendo del lugar llevándose consigo la carabina.