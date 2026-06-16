Día del Padre en Yucatán: 4 cenotes poco conocidos para celebrar entre naturaleza y aventura

Si este Día del Padre buscas una experiencia diferente a la tradicional comida familiar, Yucatán ofrece decenas de cenotes ideales para disfrutar de una escapada rodeada de naturaleza, aguas cristalinas y paisajes únicos. Más allá de los sitios más famosos y concurridos, existen opciones menos exploradas que permiten vivir una experiencia más tranquila y auténtica.

Visitar un cenote es una excelente alternativa para compartir tiempo de calidad con papá, refrescarse del calor y descubrir algunos de los tesoros naturales mejor conservados del estado. Entre las opciones recomendadas para esta celebración destacan:

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Cenote Chihuan ( Homún )

) Cenote Kankirixché ( Abalá )

) Cenote San Ignacio ( Chocholá )

) Cenote Yaxbacaltún (Yaxcabá)

Cada uno ofrece características distintas. Algunos destacan por sus impresionantes formaciones rocosas y raíces colgantes, mientras que otros combinan aguas de gran profundidad, áreas para nadar y espacios ideales para la relajación o la fotografía.

Además de la experiencia acuática, varias de estas comunidades cuentan con oferta gastronómica local, artesanías y recorridos ecoturísticos que permiten complementar la visita y generar una derrama económica directa para las familias de la región.

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Para disfrutar al máximo del recorrido, se recomienda llevar ropa cómoda, bloqueador solar biodegradable, agua para mantenerse hidratado y respetar las indicaciones de conservación de cada sitio.

Este Día del Padre, cambiar la mesa del restaurante por una aventura en alguno de estos cenotes puede convertirse en una experiencia memorable, combinando convivencia familiar, contacto con la naturaleza y el descubrimiento de rincones poco conocidos de Yucatán.