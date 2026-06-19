Violencia familiar aumenta 27.8% en Isla Mujeres

La violencia familiar en el municipio Isla Mujeres repuntó durante el primer cuatrimestre del año, al registrar un incremento del 27.78% en comparación con el mismo periodo del 2025, reportó el Observatorio Nacional Ciudadano.

Hasta abril se acumularon 23 expedientes, cifra superior a los 18 contabilizados en el mismo lapso del año anterior. De continuar el ritmo actual, incluso podría superarse la marca de 58 casos registrada en el 2023, la más alta de la que se tiene registro. Este escenario contrasta con la expectativa generada tras el fortalecimiento de las acciones preventivas impulsadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que permitieron disminuir los registros a 50 en el 2024 y 51 durante el 2025.

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Fuentes de la institución coincidieron en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención para evitar que esta problemática se agrave. “Dentro de los hogares afectados hay niños y mujeres que sufren, sin dejar de considerar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad”, señalaron.

Durante marzo y abril se documentaron seis denuncias en cada mes. Si el promedio mensual de 5.75 asuntos no disminuye en los meses siguientes, la cifra podría rebasar los 60 expedientes antes del 31 de diciembre, reconocieron autoridades municipales.

El Observatorio Nacional Ciudadano indicó que, entre los 16 ilícitos que monitorea con base en las carpetas de investigación de la Fiscalía, el homicidio culposo presentó el mayor aumento, al pasar de cinco a 13 hechos, lo que representa un crecimiento del 160 por ciento.

Niños, mujeres y personas de la tercera edad enfrentan una mayor vulnerabilidad en hogares con antecedentes de agresión / Especial

Entre las principales preocupaciones de la población continúa el robo a transeúnte. Aunque registró una ligera disminución respecto al año pasado, al pasar de 13 a 12 reportes hasta abril, la mayoría de los sucesos se concentra en Ciudad Mujeres, de acuerdo con información de la Policía Municipal. Habitantes solicitaron mayor presencia de elementos de Seguridad y que los Comités Vecinales cuenten con más facultades para contribuir a la prevención del delito.

En materia de extorsión se contabilizaron dos denuncias, cuando en el mismo periodo del año anterior no se había registrado ninguna. En contraste, el narcomenudeo descendió de 13 a siete carpetas; las lesiones dolosas permanecieron sin cambios, con 11 casos; el robo a casa-habitación pasó de tres a un incidente, mientras que el hurto de vehículo sumó dos reportes. No se registraron homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, atracos a negocio, asaltos con violencia, trata de personas ni violaciones.

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Los 16 delitos analizados acumularon 200 registros durante el primer cuatrimestre, lo que representa un aumento del 21.21 por ciento respecto a los 165 documentados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las carpetas de investigación revisadas por el organismo encargado de dar seguimiento al comportamiento delictivo en el país.

Funcionarios municipales consultados coincidieron en que existe una coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno para reducir los índices delictivos. No obstante, persisten las demandas ciudadanas para fortalecer la vigilancia, reinstalar una caseta policial en la carretera de terracería hacia Isla Blanca y establecer un retén militar en el principal acceso a las lagunas Manatí y Chacmuchuch, zonas donde se han reportado situaciones de inseguridad.