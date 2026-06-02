Hombre es golpeado brutalmente por tres sujetos en la colonia Minas de Campeche y huyen

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Minas, luego de que un hombre fuera agredido por tres sujetos, quienes tras la golpiza lograron darse a la fuga.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Plata y Azufre, donde la víctima fue interceptada y golpeada por los agresores.

Entre los involucrados fue identificado uno conocido con el apodo de El Poblado, quien junto con sus acompañantes escapó del sitio.

Tras el reporte, elementos policiacos realizaron recorridos en la zona y ubicaron el predio donde presuntamente se escondieron los responsables, mientras el lesionado era auxiliado por las heridas que presentaba.

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JGH