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Campeche / Sucesos

Hombre es golpeado brutalmente por tres sujetos en la colonia Minas de Campeche y huyen

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado por tres sujetos en la colonia Minas de Campeche. La Policía desplegó un operativo para localizar a los presuntos responsables.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de jun de 2026

1 min

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Tres sujetos propinaron una fuerte golpiza a un hombre en la colonia Minas.
Tres sujetos propinaron una fuerte golpiza a un hombre en la colonia Minas. / Alex Pech

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Minas, luego de que un hombre fuera agredido por tres sujetos, quienes tras la golpiza lograron darse a la fuga.

Un perrito en riesgo de caer al mar fue rescatado en el malecón de Campeche.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Plata y Azufre, donde la víctima fue interceptada y golpeada por los agresores.

Entre los involucrados fue identificado uno conocido con el apodo de El Poblado, quien junto con sus acompañantes escapó del sitio.

Tras el reporte, elementos policiacos realizaron recorridos en la zona y ubicaron el predio donde presuntamente se escondieron los responsables, mientras el lesionado era auxiliado por las heridas que presentaba.

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JGH

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