Accidente con machete moviliza cuerpos de emergencia en Campeche

Un hombre resultó lesionado mientras realizaba labores de limpieza en un terreno cubierto de maleza de la colonia El Guanal, entre la avenida Héroe de Nacozari y la calle Concolosio, luego de sufrir un accidente con un machete.

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Los hechos ocurrieron cuando el trabajador ingresó a un canal para continuar con el desmonte y, al machetear la vegetación, el filo de la herramienta rebotó y le provocó un profundo corte en una pierna, generando abundante sangrado.

Ante esto, paramédicos del Sector Salud acudieron al sitio para brindarle primeros auxilios y controlar la hemorragia, trasladándolo posteriormente a un hospital para recibir atención especializada y la colocación de puntos quirúrgicos.