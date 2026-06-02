Decomisan más de una tonelada de cocaína en túnel entre Tijuana y San Diego ligado al CJNG

Autoridades de Estados Unidos decomisaron más de una tonelada de cocaína, valuada en 45 millones de dólares, como parte de una investigación relacionada con un túnel transfronterizo presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), construido entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California.

El fiscal federal Adam Gordon, del Distrito Sur de California, informó que el operativo también dejó cuatro personas detenidas.

La conferencia de prensa se realizó frente a la tienda “Buy 4 Less”, señalada como fachada del túnel, cuya salida fue localizada debajo del piso de un almacén dentro del establecimiento.

¿Cómo era el túnel entre Tijuana y San Diego?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el túnel mide 589 metros de largo y conecta San Diego con la colonia Nueva Tijuana. La estructura tenía más de 16 metros de profundidad, paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y suministro eléctrico.

La entrada del lado estadounidense estaba oculta bajo un elevador hidráulico instalado en la tienda. Desde ese punto, el pasaje recorría aproximadamente 324 metros hasta la frontera internacional y continuaba otros 244 metros hacia México.

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Decomiso supera los mil kilos de cocaína

Durante el operativo, agentes estadounidenses aseguraron un millón 29 mil 60 kilogramos de cocaína distribuidos en tres vehículos. La droga fue localizada en paquetes con distintas imágenes, presuntamente usadas para diferenciar cargamentos.

Los detenidos fueron identificados como Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, de México; José Jiménez, de San Diego, y Antonio Cortez, de México.

Todos enfrentan acusaciones por conspiración para distribuir sustancias controladas. Hernández López también fue acusado de conspiración para usar un túnel transfronterizo.

🚨🚨🚨Tijuana -BC-



Obviamente la información fue de la Homeland Security.



-Había alrededor de 1 tonelada de cocaína en el narcotúnel del CJNG

-El jale fue valuado en 45 millones de pesos



Bajo una tienda “Buy 4 Less”, había un bonito tunel de 589 m de longitud, 16.764 m de… pic.twitter.com/gTnqT4xLMk — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 2, 2026

Autoridades vinculan el caso con el CJNG

Kevin Murphy, agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego, afirmó que la incautación representa un golpe importante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la investigación, agentes vigilaron desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026 el almacén de “Buy 4 Less”, donde detectaron movimientos sospechosos, poca clientela y el traslado de maletas, congeladores y paquetes hacia distintos vehículos.

USA Adam Gordon announced that four suspects have been charged with trafficking more than $45 million worth of cocaine through a sophisticated cross-border tunnel connecting Tijuana to Southern California.



Federal authorities say the tunnel led to a sham retail store near the… https://t.co/YvISfrNZBC pic.twitter.com/nTL1DQqtVK — One America News (@OANN) June 2, 2026

Desde 1993, las autoridades han detectado 99 pasajes subterráneos en el Distrito Sur de California, de los cuales 28 han sido clasificados como sofisticados.

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