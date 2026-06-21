Abandono de mascotas dispara presencia de jaurías en Mérida y su zona metropolitana

Las jaurías de perros ferales continúan siendo un problema persistente en Mérida y su zona metropolitana, con mayor incidencia en el poniente y sur de la ciudad, de acuerdo con el titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba), Raúl Escalante.

El funcionario explicó que, aunque la mayoría de los reportes por mordeduras y agresiones se canalizan a través del número de emergencias 911, el Centro Municipal de Atención a los Animales recibe en promedio entre tres y cuatro casos mensuales relacionados con ataques, conflictos vecinales o extravío de mascotas.

En estos casos, los animales son resguardados mientras se determina su situación legal y, posteriormente, pueden ser devueltos a sus propietarios o liberados, una vez que se alcanzan los acuerdos correspondientes

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Escalante señaló que la presencia de perros en situación de calle no es un fenómeno exclusivo de Mérida, sino una problemática que se repite en distintos municipios del estado y del país. Sin embargo, advirtió que el crecimiento urbano acelerado en zonas conurbadas ha favorecido la formación de estos grupos, particularmente en áreas donde se desarrollan obras o nuevos fraccionamientos.

Abandonados a su suerte

Como ejemplo, indicó que en diversas construcciones se ha detectado la introducción de perros por parte de trabajadores o vigilantes para labores de compañía o resguardo, los cuales posteriormente son abandonados. Con el tiempo, estos animales se reproducen y forman jaurías que permanecen en los predios incluso después de concluida la obra, desplazándose luego hacia colonias cercanas en busca de alimento.

Ante este panorama, el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con la Dirección de Desarrollo Urbano para promover la esterilización de los animales presentes en obras y desarrollos inmobiliarios, así como para reforzar la responsabilidad de quienes los introducen en estos espacios.

El titular de la Umaba subrayó que el abandono es la principal causa del incremento de la población canina en la vía pública.

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Asimismo, recordó que existen sanciones para quienes incurren en abandono de mascotas, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la tenencia responsable para evitar que el problema continúe en aumento.

Respecto a las zonas con mayor incidencia, precisó que el poniente y el sur de Mérida concentran la mayor cantidad de reportes y operativos de atención, aunque también se registran casos en otros puntos de la ciudad, como recientemente en el Centro Histórico, aunque con menor frecuencia.

Finalmente, explicó que las jaurías se desplazan de acuerdo con la disponibilidad de alimento, por lo que sus recorridos suelen coincidir con horarios de recolección de basura, la presencia de rastros o la acumulación de residuos.