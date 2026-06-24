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Investigan posible extorsión telefónica en Tizimín; la víctima entregó 12 mil pesos

La SSP y la Policía Municipal de Tizimín atendieron el reporte de extorsión tras depósito de 12 mil pesos.

Por Carlos Euán Cano

24 de jun de 2026

2 min

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Presunta extorsión telefónica deja a hombre sin 12 mil pesos en Tizimín
Presunta extorsión telefónica deja a hombre sin 12 mil pesos en Tizimín / Carlos Euán

Un hombre perdió 12 mil pesos tras ser víctima de una presunta extorsión telefónica, en la que ante el temor de que fuera revelada información personal hizo dos depósitos bancarios en una tienda de conveniencia en Tizimín.

De acuerdo con información recabada, la víctima recibió llamadas de números desconocidos en las que sujetos le exigieron dinero a cambio de no difundir información personal en redes sociales.

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Ante las amenazas y el temor generado por los extorsionadores, el ciudadano acudió a un establecimiento comercial localizado en el Centro, donde realizó dos depósitos que sumaron 12 mil pesos.

La situación fue reportada a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se trasladaron al sitio. Sin embargo, al arribar, los agentes sólo pudieron confirmar que el dinero ya había sido depositado.

Aunque los oficiales intentaron obtener más información para esclarecer los hechos, el afectado se mostró reservado y evitó explicar el contenido de las amenazas recibidas, pidiendo respetaran su decisión,  señalando que él no había pedido el apoyo de las autoridades.

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Los uniformados le recomendaron presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de identificar a los responsables, pero el afectado de nuevo les dijo que no era necesario.

Las corporaciones de seguridad reiteraron a la ciudadanía la importancia de desconfiar de llamadas provenientes de números desconocidos en las que se solicite dinero bajo presión o amenazas; así como reportar de inmediato cualquier intento de extorsión a las autoridades, para poder recibir asesoría inmediata.

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