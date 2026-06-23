Reportan muerte de un hombre en el Cereso de Ebtún en Valladolid

La mañana de este martes fue localizado sin vida un interno identificado con las iniciales J.R.A. al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en la comisaría de Ebtún, en el municipio de Valladolid, hecho que generó la movilización de autoridades penitenciarias y cuerpos de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió dentro de las instalaciones del centro penitenciario, por lo que personal del Cereso activó los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades para iniciar las diligencias.

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El área donde fue encontrado el interno habría sido asegurada mientras agentes investigadores y personal forense realizaron las primeras labores para recabar indicios y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta el momento no se han informado las causas de la muerte, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación. Será mediante los estudios periciales y las indagatorias ministeriales como se establezca qué fue lo que sucedió.

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El cuerpo fue trasladado para los procedimientos correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la muerte del interno dentro del penal de Ebtún.