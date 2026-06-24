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Campeche / Sucesos

Conductora invade carril y choca contra camioneta en Campeche

Un accidente en el barrio de Santa Ana dejó daños materiales y afectaciones a la circulación, luego de que una conductora invadiera carril y chocara contra una camioneta.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

24 de jun de 2026

1 min

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Conductora invade carril y choca contra camioneta en Campeche
Conductora invade carril y choca contra camioneta en Campeche / Dismar Herrera

Daños materiales y afectaciones a la circulación fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en el barrio de Santa Ana, donde una conductora causó el corte de circulación, lo que derivó en el choque contra una camioneta.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gobernadores por calle 45, cuando la conductora cambió de carril sin tomar las debidas precauciones, impactando a la otra unidad.

Tras el percance, ambos vehículos quedaron sobre la vialidad, generando congestionamiento en la zona. Ante esto llegaron elementos de la Policía Estatal, mientras los conductores involucrados dialogaban para el deslinde de responsabilidades.

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