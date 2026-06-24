Enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles armados deja seis muertos en Uruapan

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de civiles armados dejó seis presuntos agresores muertos y una persona detenida durante la madrugada de este miércoles en la comunidad de Jucutacato, al sur de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando los agentes federales se encontraron con hombres armados que viajaban en varias camionetas. Tras el intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad resguardaron la zona y desplegaron un operativo con apoyo de otras corporaciones.

El saldo difundido hasta ahora se mantiene como preliminar, mientras las autoridades estatales y federales realizan las investigaciones correspondientes.

¿Qué pasó en Jucutacato, Uruapan?

Los primeros informes indican que elementos de la Guardia Nacional detectaron a un grupo de hombres armados que circulaba en camionetas por la comunidad de Jucutacato.

Al producirse el contacto entre ambas partes, se registró un intercambio de disparos que dejó seis personas sin vida y un detenido.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de los fallecidos ni de la persona capturada.

Aseguran armas, camionetas y equipo táctico

En la zona del enfrentamiento fueron aseguradas tres camionetas, siete rifles de asalto, cartuchos útiles, equipo táctico, dispositivos de comunicación y presuntas dosis de droga.

Las cantidades exactas y características de los objetos decomisados deberán ser confirmadas por las autoridades competentes una vez concluidos los peritajes.

Personal de la Fiscalía de Michoacán acudió al sitio para procesar la escena, recabar indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Enfrentamiento entre @GN_MEXICO_ y civiles armados dejó un saldo preliminar de seis presuntos delincuentes abatidos en una carretera que comunica las comunidades de Jucutacato y Cutzato, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Aseguradas armas y vehículos.https://t.co/P8uDKTb8Mr pic.twitter.com/I9hhQayL2c — Región Global (@Region_Global) June 24, 2026

Autoridades investigan posible vínculo criminal

Hasta ahora no se ha confirmado a qué grupo delictivo pertenecerían los civiles armados ni si más personas lograron escapar durante el operativo.

Versiones extraoficiales señalan que al menos cinco sujetos habrían huido del lugar, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Las investigaciones deberán establecer las circunstancias del enfrentamiento, la identidad de los involucrados y su posible relación con actividades del crimen organizado en la región de Uruapan.

IO