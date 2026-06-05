Reportan serpientes coralillo en calles inundadas de Conkal tras intensas lluvias

Habitantes del municipio de Conkal reportaron la presencia de serpientes coralillo en calles, áreas verdes y zonas inundadas, principalmente en el sector de Residencial Árborea, donde aseguran que los avistamientos se han vuelto frecuentes durante las últimas semanas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las recientes lluvias registradas en el norte de Yucatán habrían provocado que estos reptiles salgan de sus escondites naturales y se desplacen hacia zonas urbanizadas en busca de refugio seco o alimento, aprovechando los charcos y acumulaciones de agua.

Algunas personas señalaron que han visto ejemplares desplazándose cerca de banquetas, jardines y estacionamientos, situación que ha generado preocupación entre familias, corredores y personas que pasean mascotas en la zona.

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Especialistas explican que durante la temporada de lluvias es común que diversas especies de serpientes abandonen madrigueras inundadas, incrementando los encuentros con humanos, especialmente en fraccionamientos cercanos a áreas verdes o terrenos con vegetación abundante.

¿La serpiente coralillo es venenosa?

La coralillo es una serpiente venenosa y considerada una de las especies más peligrosas de México debido a su potente neurotoxina, la cual puede afectar el sistema nervioso y la respiración.

Se caracteriza por sus anillos de colores rojo, negro y amarillo o blanco, aunque expertos advierten que existen especies imitadoras no venenosas, por lo que recomiendan no intentar identificarlas ni manipularlas.

Las mordeduras de coralillo pueden provocar dolor moderado, adormecimiento, dificultad para hablar, visión borrosa, debilidad muscular y complicaciones respiratorias. En algunos casos, los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer.

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¿Qué hacer si ves una coralillo en Yucatán?

Autoridades y rescatistas recomiendan mantener distancia y no intentar capturar ni matar al animal. En caso de avistamiento, lo ideal es:

Alejarse lentamente del área.

Mantener a niños y mascotas lejos del sitio.

No manipular la serpiente con palos u objetos.

Reportar el ejemplar a Protección Civil o cuerpos de rescate especializados en fauna silvestre.

Revisar patios, jardines y zonas con maleza acumulada después de lluvias intensas.

En caso de mordedura, se recomienda acudir de inmediato al hospital más cercano, evitar remedios caseros, no succionar el veneno y mantener a la persona lo más tranquila posible mientras recibe atención médica.

Las lluvias continuarán favoreciendo la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas de Yucatán, por lo que autoridades exhortan a la población a extremar precauciones en áreas inundadas o con abundante vegetación.