WWF restaura 100 hectáreas de manglar en Yucatán para frenar el deterioro de manglares frente a la presión inmobiliaria en la costa

La creciente presión inmobiliaria y el desarrollo turístico sobre la costa yucateca mantienen bajo amenaza a los manglares, uno de los ecosistemas más importantes para la protección del litoral y la actividad pesquera. Frente a este escenario, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) logró restaurar 100 hectáreas de manglar en la entidad mediante acciones de recuperación ambiental realizadas con apoyo de comunidades locales.

El proyecto, denominado Raíces, busca revertir el deterioro de estos humedales mediante la apertura y limpieza de canales, la recuperación del flujo natural del agua y la eliminación de especies invasoras, favoreciendo la regeneración natural de la vegetación.

Infraestructura indispensable

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La directora del Programa de Océanos de WWF México, Ixchel López, destacó que los manglares representan una infraestructura natural indispensable para Yucatán, ya que funcionan como barreras contra huracanes, reducen la erosión costera, capturan grandes cantidades de carbono y sirven como zonas de reproducción para numerosas especies marinas de importancia comercial.

“Es un ecosistema estratégico, no solo para las comunidades costeras, sino para el planeta por los servicios ambientales que brinda”, señaló.

La recuperación cobra especial relevancia en Yucatán, donde el crecimiento urbano y la expansión de desarrollos inmobiliarios y turísticos han incrementado la presión sobre los humedales costeros, generando preocupación entre especialistas por la pérdida gradual de estos ecosistemas.

De acuerdo con datos de la FAO, México conserva más de 905 mil hectáreas de manglar, lo que lo ubica como el cuarto país con mayor superficie a nivel mundial. Sin embargo, durante las últimas cuatro décadas el país ha perdido cerca del 9% de estos ecosistemas.

En la Península de Yucatán, la conservación adquiere un valor estratégico debido a que los manglares amortiguan el impacto de ciclones tropicales, ayudan a disminuir inundaciones y sostienen la productividad pesquera de cientos de comunidades del litoral.

Además de los trabajos de restauración, el WWF impulsa una campaña nacional de sensibilización mediante un mensaje audiovisual que se proyecta en más de cuatro mil salas de cine, con el propósito de acercar la problemática a millones de personas y fortalecer la cultura de conservación.

La organización mantiene como objetivo restaurar más de 30 mil hectáreas de manglar en México durante los próximos años, aunque reconoce que el reto dependerá de equilibrar el crecimiento económico de las zonas costeras con la protección de los humedales.

México alberga seis especies de manglar –rojo, blanco, negro, botoncillo, caballero y bicolor–, todas presentes en ecosistemas costeros de gran relevancia ambiental. Su conservación resulta fundamental no sólo para preservar la biodiversidad, sino también para garantizar la seguridad alimentaria, la pesca y la resiliencia climática de miles de familias que habitan el litoral yucateco.