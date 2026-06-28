Fuego destruye vehículo estacionado en Peto, Yucatán

Por la mañana se registró el incendio de un automóvil compacto en la calle 61 x 28 de la colonia antes mencionada.

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Dónde arribaron policías municipales y vecinos para tratar de apagarlo, sin embargo las llamas avanzaron con fuerza y consumieron en su totalidad el automóvil compacto que se encontraba estacionado. Por el siniestro, uniformados de la policía municipal y estatal activaron los protocolos para salvaguardar la integridad de los habitantes del tramo.

Incendio en automóvil deja solo pérdidas materiales

Las pérdidas fueron materiales y no se registraron personas lesionadas, el automóvil compacto fue consumido en su totalidad. Por el siniestro que se registró se desconocen las causas que iniciaron el fuego en el automóvil que se encontraba estacionado.