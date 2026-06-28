Infonavit promete restituir créditos a afectados por desarrollos inconclusos; detectan 360 casos irregulares en Yucatán

Aunque los salarios de los trabajadores de la construcción en Yucatán registraron uno de los mayores incrementos del país, el sector enfrenta una desaceleración en su actividad productiva. El pasado mes de abril, el valor de producción de las empresas constructoras en la entidad cayó 4.4% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el personal ocupado y las horas trabajadas también reportaron descensos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

El reporte del Inegi señala que el índice del valor de producción en Yucatán se ubicó en 68.5 puntos, una contracción anual de 4.4%. Aunque la caída fue menor a la observada en otras entidades, confirma que la industria de la construcción aún no recupera el dinamismo de años anteriores. En materia de empleo, en el cuarto mes de este 2026 el personal ocupado descendió 0.3% en comparación con abril del 2025, mientras que las horas trabajadas disminuyeron 1.3%, indicadores que reflejan una menor actividad en las obras ejecutadas por las constructoras del estado.

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En contraste, las remuneraciones medias reales aumentaron 18.4% a tasa anual, ubicando a Yucatán entre las entidades con mayor incremento salarial del país. Solamente Oaxaca (50.6%), Tamaulipas (25.5%) y Aguascalientes (14.6%) registraron alzas destacadas, mientras que el crecimiento yucateco se colocó muy por encima del promedio nacional (3.4%). A nivel nacional, el panorama mostró un comportamiento mixto: el valor de producción aumentó 0.4%, pero el empleo y las horas trabajadas retrocedieron, mientras las remuneraciones crecieron 3.0% anual.

Los resultados muestran que, si bien las constructoras mejoran las condiciones salariales, ello aún no se traduce en una recuperación productiva. En el caso de Yucatán, el incremento salarial ocurre en un contexto de menor producción y ligera reducción del empleo, lo que sugiere que las obras ejecutadas fueron insuficientes para revertir la tendencia negativa.