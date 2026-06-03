ATY comienza la regularización de mototaxis en Yucatán.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) ha puesto en marcha oficialmente la estrategia ROM (Regularización, Ordenamiento y Modernización), un programa histórico que busca por primera vez integrar formalmente al servicio de mototaxis dentro del sistema de transporte de Mérida y sus comisarías.

Encabezado por Jacinto Sosa Novelo, titular de la dependencia, este plan inició con la supervisión del primer Centro de Verificación, donde se colocó la primera etiqueta distintiva a una unidad, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares como cobros excesivos, garantizar la seguridad vial y dar certeza jurídica a usuarios y choferes.

🛺✅ La Agencia de Transporte de Yucatán puso en marcha la estrategia ROM: Regularización, Ordenamiento y Modernización de Mototaxis, una acción histórica para identificar, verificar y ordenar las unidades que brindan servicio en Mérida y sus comisarías. pic.twitter.com/0P7VdkVpkq — Agencia de Transporte de Yucatán (@Agencia_ATY) June 3, 2026

La primera etapa de inspección se desarrollará de forma intensiva del 3 al 10 de junio de 2026 mediante centros de atención distribuidos estratégicamente, con una capacidad operativa para procesar hasta 100 trámites diarios. Los centros serán instalados en la zona Sur, Poniente y Oriente de Mérida.

El sustento normativo de este procedimiento se encuentra en el Acuerdo ATY 11/2026, publicado en el Diario Oficial del Estado, el cual obliga a los propietarios a someterse a una exhaustiva revisión documental y a una verificación física del vehículo. Con ello se busca garantizar que los mototaxis cumplan con condiciones básicas de operación y estabilidad.

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