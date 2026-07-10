Yucatán participa en la destrucción de 293 armas aseguradas en operativos de seguridad

En una acción orientada a impedir que armamento asegurado vuelva a las calles, autoridades civiles y militares destruyeron 293 armas de fuego decomisadas en Yucatán y Quintana Roo, de las cuales la gran mayoría fueron incautadas en el estado vecino.

La ceremonia se realizó ayer en las instalaciones del 7/o Batallón de Ingenieros de Combate, en el Campo Militar de la 42 Sur, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Para Yucatán, el dato cobra relevancia porque únicamente 34 de las armas eliminadas provenían de aseguramientos realizados en territorio estatal, mientras que las otras 259 correspondían a operativos efectuados en Quintana Roo. En esta ocasión no hubo armamento decomisado en Campeche incluido en el proceso.

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Durante el acto se destacó que retirar armas de circulación representa una medida preventiva para disminuir el riesgo de que sean utilizadas en delitos o hechos violentos. Las autoridades señalaron que cada arma inutilizada reduce la posibilidad de que sea empleada para atentar contra la integridad de las personas y contribuye a fortalecer las estrategias de construcción de paz.

Acciones coordinadas

En total fueron destruidas 85 armas largas y 208 cortas, además de la eliminación de 468 cargadores y 14 mil 970 cartuchos de distintos calibres, todos asegurados en operativos desarrollados por corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el marco de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Las armas y municiones destruidas fueron resultado de acciones coordinadas entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, cuyo objetivo es impedir que el material bélico vuelva al mercado ilegal o sea reutilizado por grupos delictivos.

Antes de iniciar el desbaratamiento del armamento, personal militar explicó el protocolo empleado para garantizar la inutilización definitiva. Se desarrolla mediante tres equipos especializados: el primero verifica físicamente cada arma con base en un inventario oficial; el segundo realiza el desensamble y desorganización de sus componentes; finalmente, un tercer grupo completa su destrucción para evitar cualquier posibilidad de recuperación o reutilización.

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Promueven la paz

La ceremonia coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, fecha impulsada a partir de los acuerdos internacionales promovidos en el seno de las Naciones Unidas para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. La finalidad es reducir la disponibilidad de armamento ilegal, fortalecer la seguridad pública y promover una cultura de paz.

Al evento asistieron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Ojeda Saidén; el comandante de la 32 Zona Militar, general de brigada Juan Manuel Mendoza Portillo, además de representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de seguridad.

La destrucción periódica de armas aseguradas forma parte de las acciones institucionales para cerrar el ciclo legal de los decomisos y evitar que ese armamento vuelva a representar un riesgo para la población, especialmente en una región donde la coordinación entre Yucatán y Quintana Roo resulta clave debido a la movilidad entre ambas entidades y a las operaciones conjuntas que realizan las corporaciones de seguridad.