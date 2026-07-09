Las esquinas con nombre más populares de Mérida: historia, leyendas y tradición

Aunque las calles del Centro Histórico de Mérida están identificadas con números, existe una tradición que ha sobrevivido por generaciones: las esquinas con nombre, una peculiar forma de ubicarse que forma parte de la identidad de la capital yucateca.

Estos nombres, que aparecen en placas colocadas en las fachadas de numerosas esquinas, surgieron mucho antes de que la ciudad adoptara la nomenclatura numérica.

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Algunos hacen referencia a antiguos comercios, personajes, animales, sucesos históricos o incluso leyendas que han pasado de boca en boca entre los meridanos.

¿Por qué las esquinas de Mérida tienen nombre?

Durante los siglos XVIII y XIX, cuando la mayoría de la población no utilizaba direcciones con números, las esquinas servían como puntos de referencia para encontrar viviendas, negocios o edificios públicos.

Con el paso del tiempo, muchas conservaron su nombre original, incluso cuando los establecimientos que les dieron origen desaparecieron hace décadas.

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Hoy, esas placas representan un patrimonio cultural único de Mérida y siguen siendo utilizadas por habitantes de mayor edad y por amantes de la historia local.

Las esquinas con nombre más populares de Mérida

El Degollado

El Elefante

El Zopilote

El Pavo

El Tecolote

La Veleta

Más que simples referencias para orientarse, las esquinas con nombre son pequeñas cápsulas de historia que conservan la memoria de la ciudad y recuerdan que cada cruce del Centro Histórico tiene una anécdota, una leyenda o un personaje que contar.