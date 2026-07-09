Destruyen 55 kilos de droga y armas ilegales en Campeche; evitan que 110 mil dosis lleguen a las calles

Al menos 55 kilogramos de sustancias ilícitas, así como diversas armas de fuego de origen ilegal que fueron aseguradas a lo largo del año en curso, todos ellos tuvieron que ser destruidos en las inmediaciones de la 33 Zona Militar.

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En primera instancia, en los terrenos traseros del destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, diversas sustancias ilícitas como decomisos de drogas sintéticas como la cocaína, metanfetamina e incluso de dosis de marihuana, fueron presentadas ante las autoridades de seguridad.

Al respecto, la recién designada como encargada de despacho de la delegación de la Fiscalía General de la República, FGR, Margarita Galván Ramos expuso que las sustancias destruidas forman parte de los decomisos que han realizado a través de los cateos ejecutados en todo el Estado.

Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos contra el narcomenudeo. / Especial

Precisó que, con esta destrucción se tiene un aproximado de 110 mil dosis de drogas que evitaron lleguen a las calles y que afecten la salud de los campechanos, por lo que, afirmó que continuarán con los operativos para sacar los estupefacientes de circulación.

Además, Galván Ramos indicó que a partir del lunes darán inicio con la destrucción y en su caso desmantelamiento de otros elementos que han asegurado en los operativos como vehículos, mochilas, celulares, motocicletas u otros objetos que han asegurado a lo largo del año y que no fueron reclamados por los propietarios o personas que puedan acreditar su legal procedencia.

JGH