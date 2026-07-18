Presidenta Claudia Sheinbaum comparte mensaje sobre su asistiencia a la final del Mundial FIFA por invitación de Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este domingo 19 de julio asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA, luego de recibir una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la mandataria explicó que también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que consideró relevante que los tres países anfitriones del torneo participen en este evento deportivo de carácter internacional.

Destaca el valor diplomático del encuentro

Sheinbaum señaló que su presencia en la final responde a razones diplomáticas y al fortalecimiento de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, naciones que compartieron la organización de la Copa Mundial.

La presidenta afirmó que la reunión representa una oportunidad para proyectar la cooperación existente entre los tres gobiernos y enviar un mensaje de coordinación en distintos ámbitos de interés común.

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Asimismo, destacó que la invitación refleja el diálogo institucional que mantiene México con el gobierno estadounidense y reiteró que el país estará representado en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Regresará el lunes a la Ciudad de México

La titular del Ejecutivo federal informó que, una vez concluida su participación en la final del Mundial, regresará a territorio nacional la mañana del lunes, para reanudar sus actividades oficiales en la Ciudad de México.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

Con esta visita, la presidenta participará en un encuentro que reunirá a los líderes de los tres países sede del torneo, en un contexto de cooperación regional y de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre México, Estados Unidos y Canadá.

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