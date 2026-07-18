Claudia Sheinbaum encabeza entrega de predios del programa Vivienda para el Bienestar en Cancún

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en el desarrollo habitacional Arcos Paraíso, en Cancún, como parte de su agenda de trabajo en Quintana Roo.

El acto está programado como una de las actividades oficiales de la gira presidencial por la entidad, en la que la mandataria federal participará en un evento relacionado con este programa de vivienda impulsado por el Gobierno de México.

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Se prevé que durante la ceremonia se realice la entrega de viviendas a personas beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia enfocada en facilitar el acceso a una vivienda para familias mexicanas.

Al evento asistirán autoridades federales, estatales y municipales, quienes acompañarán a la presidenta durante la actividad programada en el desarrollo Arcos Paraíso, ubicado en la ciudad de Cancún.

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La entrega de viviendas forma parte de las actividades previstas para la visita de Claudia Sheinbaum a Quintana Roo, donde también sostendrá otros eventos oficiales como parte de su gira de trabajo.