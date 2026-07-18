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Temen cierre del CBTA No. 13 de Acanceh por presunta suspensión de nuevo ingreso

Padres de familia y habitantes expresaron su preocupación tras resurgir versiones de que el plantel ya no aceptará estudiantes, pese a superar la meta de inscripciones.

Carlos Chan Tolosa

Por Carlos Chan Tolosa

18 de jul de 2026

2 min

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Crece la incertidumbre por el futuro del CBTA No. 13 de Acanceh
Crece la incertidumbre por el futuro del CBTA No. 13 de Acanceh / Especial

Habitantes externaron su preocupación ante el temor de que el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No.13 de Acanceh cierre sus puertas pues, al parecer, se dio la orden de no aceptar alumnos de nuevo ingreso.

De acuerdo con padres de familia, cuyos hijos aún cursan sus estudios en el plantel, desde hace unos meses se rumoraba que ya no habría nuevos ingresos; es decir, que sólo se continuaría con los estudiantes del tercero al sexto semestre hasta que concluyeran.

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Sin embargo, las cosas se calmaron y se dijo que por el momento no había orden para suspender la inscripción de nuevo ingreso.

Una de las madres señaló que, hasta hace unos días, antes de la ceremonia de graduación, todo se mantenía en orden; pero indicó que los rumores han vuelto hasta en las redes sociales.

“Dicen que se pidió una cantidad de alumnos de nuevo ingreso para ver si se ameritaba continuar, ese número se vio superado y de nuevo se calmó la incertidumbre, pero resurgió que la dirección tiene la orden de no aceptar más y regresó el temor de los padres, maestros y estudiantes”, indicó una de las madres.

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Según se dijo, esa información provino de algunos maestros, cuyos nombres no se quisieron mencionar por temor a las represali

Algunos de los lugareños mencionaron que el CBTA lleva en la localidad más de 40 años formando jóvenes que hoy son verdaderos profesionistas al servicio de la comunidad local y de otros lugares.

También recordaron que, con mucho esfuerzo, con ayuda de padres, docentes y autoridades del municipio se logró levantar el plantel y que sería una verdadera lástima que desapareciera, quitándole a los jóvenes la oportunidad de continuar con sus estudios.

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