Adolescente de 17 años involucrado en fatal accidente en Mérida

Una tragedia vial sacudió la madrugada de ayer a vecinos de la colonia María Luisa, sur de Mérida, luego que un motociclista perdió la vida de manera instantánea tras ser impactado por una camioneta en la avenida Circuito Colonias.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el cruzamiento con la calle 10, donde una camioneta Nissan Frontier de color oscuro, que presuntamente era conducida con exceso de velocidad, colisionó por alcance contra una motocicleta.

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La fuerza del impacto ocasionó que el conductor de la unidad de dos ruedas saliera proyectado varios metros y quedara sobre el pavimento. Testigos solicitaron apoyo a través de los números de emergencia 9-1-1, acudieron técnicos en urgencias médicas para proporcionar los primeros auxilios al accidentado.

Sin embargo, tras la valoración, los socorristas sólo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las graves lesiones que sufrió.

Las investigaciones tomaron un giro inesperado cuando una mujer se presentó en el lugar y se identificó como propietaria de la camioneta involucrada. Según declaró a las autoridades, dejó estacionado el vehículo mientras hacía algunas diligencias y, al regresar, descubrió que tanto la unidad como su hijo de 17 años habían desaparecido.

Poco después, recibió una llamada informándole que la camioneta estaba involucrada en el fatal accidente. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el adolescente era quien manejaba al momento del siniestro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) delimitaron el área para preservar las evidencias, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos en hechos de tránsito iniciaron las diligencias correspondientes. El tránsito vehicular en la zona permaneció parcialmente afectado durante varias horas.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo, que hasta el momento permanece en calidad de desconocido, para la autopsia de ley.

El menor quedó bajo resguardo de las autoridades competentes en justicia para adolescentes, mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y definir la situación jurídica relacionada con el caso.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la camioneta se encontraba estacionada previamente en una conocida pizzería de la zona, desde donde fue retirada antes de que ocurriera el accidente.