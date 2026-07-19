Falla eléctrica siniestra bomba de agua en Ukum en Hopelchén

Las fallas en el suministro de energía eléctrica en la llamada región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén, se han intensificado y como resultado la bomba sumergible del pozo 1 del Sistema de Agua Potable, que es la principal de la comunidad de Ukum, se siniestró este domingo, dejando sin agua a más de 150 familias de esa localidad.

Marcelo Chan Euán, presidente de la Junta Municipal, señaló que ese pozo es el principal de la comunidad y abastece a la mitad del poblado. Indicó que durante toda la semana se presentaron variaciones en el flujo eléctrico, pero fue el sábado cuando se intensificaron las fallas.

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El bombero encargado de abrir las válvulas y echar a andar el agua en los dos pozos se percató que la bomba del pozo 1 no quiso arrancar y lo reportó a la autoridad local, quien notificó a Pedro Osorio Zapata, director del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP).

Hoy domingo por la mañana, electricistas del SMAP verificaron la situación y corroboraron que el equipo de bombeo sumergible está siniestrado. De inmediato, el SMAP envió una pipa para repartir agua a todos los sectores de la comunidad.

Osorio Zapata confirmó el siniestro y explicó que las fallas eléctricas se deben a los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la limpieza del viejo tendido eléctrico en el tramo Chunchintok-Hopelchén, lo que ha provocado suspensiones sin previo aviso.

El funcionario del SMAP añadió que este lunes acudirá a Ukum una empresa contratada para iniciar los trabajos de extracción del equipo siniestrado y durante la semana será instalado un equipo nuevo.

Por otro lado, apenas el sábado, Marcelo Chan Euán informó que la CFE retomó los trabajos de limpieza de la brecha para la construcción del nuevo tendido eléctrico, gracias a la presión social por el pésimo servicio en el sur de Hopelchén.