Incendio de camioneta moviliza cuerpos de emergencia en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este domingo en el fraccionamiento Maderas, luego del reporte del incendio de una camioneta que se encontraba estacionada al interior de un autolavado.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la avenida Boquerón del Palmar, esquina con avenida Nardos, donde por causas aún investigadas comenzó a incendiarse una camioneta Jeep Sahara de cuatro puertas, la cual permanecía debidamente estacionada mientras se encontraba en el inmueble.

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De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente y en cuestión de minutos envolvieron por completo la unidad, provocando pérdidas materiales totales. Aunque los cuerpos de emergencia arribaron al sitio tras recibir el reporte, el fuego ya había consumido prácticamente toda la camioneta, por lo que únicamente realizaron labores para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otros vehículos o instalaciones del negocio.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, ya que empleados y clientes lograron ponerse a salvo antes de que el fuego alcanzara mayores dimensiones.

La zona fue acordonada por elementos policiacos para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. Peritos y autoridades competentes trabajan para determinar el origen del incendio y establecer si se trató de una falla mecánica, un cortocircuito o alguna otra causa.

Mientras tanto, los propietarios de la camioneta iniciaron los trámites con la aseguradora para la evaluación de los daños y el procedimiento correspondiente. Las autoridades reiteraron que será el resultado de los peritajes el que determine las causas precisas del siniestro y, en su caso, el deslinde de responsabilidades.