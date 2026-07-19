Tres niños atendidos con cateterismos cardíacos en Yucatán

Tres niños con cardiopatías congénitas fueron atendidos mediante cateterismos cardíacos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) del IMSS Bienestar, como parte de la décima quinta Jornada de Cardiopatías Congénitas, cuyo objetivo es acercar servicios de alta especialidad a pacientes del Sureste del país sin costo para sus familias.

Los beneficiarios, originarios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, fueron diagnosticados con estenosis pulmonar, una malformación congénita que dificulta el paso de la sangre del corazón hacia los pulmones y que, sin tratamiento oportuno, puede generar complicaciones en el funcionamiento del órgano y afectar el desarrollo de los menores.

Noticia Destacada Impulsan logística del Sureste: Yucatán se integra a red logística moderna

Equipo multidisciplinario

Las intervenciones fueron realizadas por un equipo integrado por especialistas en Cardiología Pediátrica, Hemodinamia, Anestesiología, Enfermería y Trabajo Social, quienes practicaron valvuloplastias pulmonares, un procedimiento de mínima invasión que mejora el flujo sanguíneo al ampliar la apertura de la válvula pulmonar.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán informó que esta técnica tiene una efectividad cercana al 99 por ciento y ofrece una recuperación más rápida que una cirugía convencional.

Además, señaló que una intervención de este tipo puede costar alrededor de 150 mil pesos en hospitales privados, pero gracias al trabajo conjunto con la Fundación Lilo se brinda de manera gratuita a pacientes sin seguridad social.

La colaboración entre el Hraepy IMSS Bienestar y la Fundación Lilo inició en 2021 y ha permitido realizar 15 jornadas médicas para atender cardiopatías congénitas. En ese período, 57 niños del Sureste han recibido tratamiento especializado mediante 20 cirugías y 37 cateterismos cardíacos, ampliando el acceso a atención de alta especialidad para quienes antes debían trasladarse a otras entidades o cubrir elevados costos.