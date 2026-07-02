Habitantes de Maní destierran a “Los Coqueros”, familia con presunto historial delictivo

Hartos de la creciente ola de inseguridad y presuntos robos, habitantes del Pueblo Mágico de Maní se organizaron a través de las redes sociales para exigir la expulsión de una presunta familia conocida como Los Coqueros. La tensión escaló a tal grado que fue necesaria la intervención de las fuerzas estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para evitar un linchamiento.

De acuerdo con datos recabados, la problemática con esta familia no es nueva. Hace un año, Los Coqueros fueron expulsados del municipio vecino de Teabo tras agredir a machetazos a un adulto mayor. Tras ese incidente, se refugiaron en un predio ubicado en la calle 23 entre 22 y 24 de Maní.

Desde su llegada, los lugareños acusaron que la tranquilidad de la comunidad se vio fracturada por constantes robos, ataques a vecinos e inclusive arrojan orina a los que pasan por el rumbo.

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La gota que derramó el vaso, ocurrió cuando un integrante de dicha familia presuntamente despojó de su teléfono celular a una mujer de la tercera edad. Al enterarse del suceso, un grupo de vecinos acudió al predio a reclamar el acto delictivo, pero fueron recibidos a pedradas por Los Coqueros.

Ante lo que consideraron una inacción por parte de las autoridades municipales, los ciudadanos convocaron a una movilización a través de redes sociales. La consigna fue clara: al término del partido de futbol entre México y Ecuador, la comunidad marcharía hacia la vivienda para desalojar a los presuntos delincuentes por mano propia, replicando lo sucedido en Teabo el año pasado.

Al iniciar la caravana de ciudadanos enardecidos, elementos de la Policía Municipal y varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) montaron un fuerte operativo preventivo. Las autoridades cerraron la calle y custodiaron el predio para proteger la integridad física de los malvivientes y evitar que la situación se saliera de control.

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Finalmente, ante la presión y exigencia de justicia de la multitud, los integrantes de Los Coqueros abandonaron la vivienda.

Trascendió de manera extraoficial que fueron abordados en patrullas y trasladados de regreso a Teabo, su municipio de origen; no obstante, otras versiones locales apuntan a que pudieron haberse ido a refugiar a la localidad de Mama, donde también cuentan con familiares.

Los habitantes de Maní manifestaron su urgencia de que las autoridades correspondientes actúen de manera estricta conforme a la ley para garantizar la paz comunitaria y evitar que se repitan tragedias lamentables por justicia por mano propia, como los antecedentes registrados en el municipio de Tekit.