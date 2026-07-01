Violencia familiar en Cansahcab deja dos heridos con machete

Una discusión familiar motivada por el consumo excesivo de alcohol dejó a dos personas heridas con arma blanca en un predio de la calle 28 en Cansahcab.

El altercado comenzó cuando un hombre regresó ebrio a su casa y comenzó a agredir verbal y físicamente a su esposa. Al percatarse del peligro que corría su madre, un joven de 33 años intervino en su defensa, lo que desató una pelea a golpes con su padrastro.

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Al verse superado físicamente, el agresor tomó un machete y arremetió contra el joven. En medio del caos, la novia del muchacho intentó interponerse para detener el ataque, pero ambos terminaron recibiendo múltiples heridas. Paramédicos de la SSP atendieron a la pareja y la trasladaron a la clínica del IMSS en Izamal.

La madre del joven y víctima inicial impidió la detención de su esposo. Agentes señalaron que esperan que los jóvenes interpongan su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.