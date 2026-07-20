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Hallan sin vida a un vigilante en el Centro de Salud de Mérida

Un vigilante perdió la vida durante sus labores en el Centro de Salud de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

20 de jul de 2026

1 min

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Se desconoce la causa de muerte del vigilante
Se desconoce la causa de muerte del vigilante / Especial

La jornada laboral terminó de manera trágica para un vigilante que fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en el Centro de Salud en el Centro de Mérida.

Según la información recabada en el lugar, el empleado cubría el turno nocturno y no respondió cuando llegó el personal que debía relevarlo.

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Al acercarse para verificar su estado, sus compañeros lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos. Sin embargo, tras la revisión correspondiente, únicamente pudieron confirmar que ya había fallecido.

Elementos de seguridad resguardaron el inmueble mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuaban el procesamiento de la escena, recababan indicios y realizaban el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones forenses.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas del fallecimiento. Será la necropsia de ley y las investigaciones ministeriales las que permitan establecer con precisión qué ocurrió durante el turno del vigilante.

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