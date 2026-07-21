Hallan cinco cuerpos en la autopista Orizaba-Puebla; cuatro estaban dentro de bolsas en un barranco

Cinco cuerpos fueron localizados en dos puntos de la autopista 150D Orizaba-Puebla, en territorio de Veracruz, lo que provocó un despliegue de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

Los hallazgos ocurrieron durante la tarde del lunes 20 de julio, en los municipios de Huiloapan de Cuauhtémoc y Maltrata. La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió las investigaciones para identificar a las víctimas y determinar si ambos casos están relacionados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una posible línea de investigación sobre el origen de los homicidios.

¿Dónde encontraron los cuatro cuerpos en la autopista Orizaba-Puebla?

El primer reporte se recibió alrededor de las 15:40 horas, después de que una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre varias bolsas negras dentro de un barranco cercano al kilómetro 275, en el tramo Orizaba-Ciudad Mendoza.

Al llegar al lugar, las corporaciones de seguridad confirmaron que dentro de las bolsas se encontraban cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición. El punto se localiza en el municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc.

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Debido a las condiciones en las que fueron encontrados los restos, las autoridades no pudieron establecer inicialmente si correspondían a hombres o mujeres. Tampoco fue posible determinar en el sitio las causas de muerte.

Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al Servicio Médico Forense para practicar las necropsias y avanzar en su identificación.

Localizan otro cuerpo cerca del trébol de Maltrata

Menos de dos horas después, las autoridades recibieron otro reporte sobre un cuerpo abandonado en la misma autopista, pero a la altura del municipio de Maltrata.

La quinta víctima fue localizada cerca del kilómetro 251, aproximadamente a 500 metros del trébol de Maltrata, sobre el tramo Ciudad Mendoza-Acatzingo.

Los primeros reportes indicaron que se trataba de un hombre que presentaba huellas de violencia. El cuerpo también fue trasladado al Servicio Médico Forense y permanecía sin identificar.

Localizan cinco cuerpos sobre la autopista Puebla-Orizaba en los límites de Puebla y Veracruz https://t.co/uMpKGrxtDT — Cancerbero Real (@cancerbero_real) July 21, 2026

Fiscalía de Veracruz investiga los cinco homicidios

Las dos zonas quedaron acordonadas para preservar posibles indicios. En las labores de seguridad y vigilancia participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y otras corporaciones federales y estatales.

Personal de la Fiscalía de Veracruz realizó diligencias, tomó fotografías, recolectó evidencias y comenzó la revisión de los alrededores para establecer cómo fueron abandonados los cuerpos.

Las autoridades también deberán determinar si las cinco víctimas murieron en los lugares donde fueron encontradas o si fueron trasladadas desde otros puntos. La identificación será necesaria para conocer sus antecedentes, establecer las últimas personas con las que tuvieron contacto y buscar posibles vínculos entre ambos hallazgos.

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