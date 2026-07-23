Detienen a motociclista que evadió un retén de la SSP en Progreso

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó la detención de José Armando "N", de 23 años de edad, quien era buscado tras diversos reportes por conducir una motocicleta a exceso de velocidad en el municipio de Progreso y por haber evadido un puesto de control en días pasados.

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De acuerdo con la corporación, el motociclista ignoró previamente la indicación de detenerse durante un operativo de revisión y huyó del lugar a bordo de su unidad, lo que dio origen a las labores de identificación y localización por parte de los elementos de seguridad.

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Como resultado de esas acciones, este día los agentes lograron ubicar e intervenir al conductor. Sin embargo, durante la actuación policial el sujeto presuntamente opuso resistencia y agredió a los elementos, por lo que fue detenido. La motocicleta que conducía quedó asegurada por las autoridades.

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El joven fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.

Al respecto, la SSP reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los agentes, al señalar que una conducción responsable contribuye a proteger la integridad de todos los usuarios de la vía pública.