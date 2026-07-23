Síguenos

Última hora

México

¿Qué es México Canta 2026?: y todo lo que debes saber sobre el "reality" de la Secretaria de Cultura

Yucatán / Sucesos

Detienen a motociclista que evadió un retén de la SSP en Progreso

Un motociclista que presumió en redes sociales el momento en el que evadió un retén de la SSP en Progreso, fue localizado y detenido.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El joven de 23 años agredió a policías de la SSP al momento de su detención
El joven de 23 años agredió a policías de la SSP al momento de su detención / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó la detención de José Armando "N", de 23 años de edad, quien era buscado tras diversos reportes por conducir una motocicleta a exceso de velocidad en el municipio de Progreso y por haber evadido un puesto de control en días pasados.

Fiscalía imputa a sujeto por presuntamente privar de la vida a su sobrino

Noticia Destacada

Dan prisión preventiva a “Yoni", acusado de matar a su sobrino en Dzidzantún

De acuerdo con la corporación, el motociclista ignoró previamente la indicación de detenerse durante un operativo de revisión y huyó del lugar a bordo de su unidad, lo que dio origen a las labores de identificación y localización por parte de los elementos de seguridad.

Motociclista graba y presume en video cómo evade un filtro de la SSP en Progreso
Motociclista graba y presume en video cómo evade un filtro de la SSP en Progreso / Especial

Como resultado de esas acciones, este día los agentes lograron ubicar e intervenir al conductor. Sin embargo, durante la actuación policial el sujeto presuntamente opuso resistencia y agredió a los elementos, por lo que fue detenido. La motocicleta que conducía quedó asegurada por las autoridades.

Hallan un cuerpo durante operativo de búsqueda en Umán

Noticia Destacada

Operativo de búsqueda en Umán lleva al hallazgo de un cuerpo; sería de un joven desaparecido

El joven fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.

Al respecto, la SSP reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los agentes, al señalar que una conducción responsable contribuye a proteger la integridad de todos los usuarios de la vía pública.

Te puede interesar