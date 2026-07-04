Rambután: fruta exótica despierta curiosidad en mercado municipal

Una fruta poco conocida entre los habitantes de la localidad ha comenzado a llamar la atención en el mercado municipal: el rambután, también conocido como lichi peludo, una especie exótica originaria del Sudeste asiático que desde hace algunos días es ofertada por vendedores foráneos.

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El fruto, de apariencia llamativa por su cáscara rojiza cubierta de filamentos suaves, ha despertado curiosidad entre los consumidores locales, quienes en su mayoría lo observan con cierta desconfianza debido a su aspecto inusual.

De acuerdo con Rogelio Cetina, uno de los vendedores que ofrece el producto, el rambután destaca por sus propiedades nutricionales. “Desde el punto de vista nutricional, el rambután es una fruta que destaca por su alto contenido en vitamina C. También aporta del complejo B y ácido fólico, por lo que es recomendado en mujeres embarazadas y durante la lactancia. Además, es rico en potasio, magnesio, fibra y antioxidantes, lo que mejora la digestión y previene enfermedades cardiovasculares”, explicó el comerciante.