Familia derrapa y su moto termina calcinada en la avenida 115 de Playa del Carmen

Una familia terminó involucrada en un aparatoso accidente luego de que el conductor de una motocicleta perdiera el control y derrapara cuando circulaba sobre la lateral de la vía libre de la avenida 115, en Playa del Carmen.

El motorista viajaba acompañado de su pareja y de su hija, una pequeña de apenas dos años de edad, cuando por causas que hasta el momento no habían sido establecidas perdió el control de la unidad, ocasionando que los tres ocupantes cayeran sobre la superficie de rodamiento.

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Tras el derrape, la motocicleta quedó sobre la vialidad y poco después comenzó a incendiarse. Las llamas rápidamente envolvieron la unidad, generando una columna de humo y provocando alarma entre los conductores que circulaban por el sector.

Ante el reporte del accidente y del incendio, cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para atender a los ocupantes y controlar el fuego. Debido a que la motocicleta se encontraba en llamas, fue necesario mantener cerrado el carril donde ocurrió el percance, con el objetivo de permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia y evitar otro incidente.

Paramédicos valoraron a los integrantes de la familia que viajaban en la motocicleta. La menor, de dos años de edad, presentó únicamente un raspón en una de sus piernas, por lo que sus lesiones fueron consideradas leves. Los demás ocupantes también fueron revisados en el sitio, sin que se reportaran personas con heridas de gravedad.

Mientras se realizaban las labores para sofocar el incendio, la circulación vehicular se vio afectada en este tramo de la avenida 115. Elementos de las autoridades permanecieron en el sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y mantener el área bajo control.

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Finalmente, el fuego fue controlado, aunque la motocicleta resultó con daños considerables al quedar prácticamente consumida por las llamas.

La unidad fue retirada de la zona una vez concluidas las labores de emergencia, mientras las autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias.