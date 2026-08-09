Mujer se intoxica al fumigar su casa contra los mosquitos en Ticul

Una mujer terminó hospitalizada de emergencia en Ticul luego de sufrir una fuerte intoxicación por inhalar durante varios minutos el producto en aerosol que utilizó dentro de su vivienda para combatir los mosquitos.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 24 con 9 de este municipio, donde la mujer decidió rociar un insecticida debido a la presencia de numerosos mosquitos en el interior de su domicilio.

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Sin embargo, después de aplicar el producto, permaneció dentro de la casa y continuó respirando el aerosol. La exposición provocó que comenzara a sentirse mal hasta perder el conocimiento.

Sus familiares se percataron de lo ocurrido y solicitaron de inmediato el apoyo de la Policía Municipal. Minutos después arribaron agentes policiacos junto con paramédicos, quienes encontraron a la mujer y le brindaron los primeros auxilios.

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Debido a la intoxicación, fue trasladada al Centro de Salud de Ticul para recibir atención médica especializada. Posteriormente, se informó que su estado de salud era estable.

El caso generó preocupación entre sus familiares, ya que la inhalación de productos químicos utilizados para el control de insectos puede representar un riesgo cuando se aplican en espacios cerrados y las personas permanecen en el lugar.