Violencia mantiene en alerta a Q. Roo mientras figuras políticas intensifican actividad rumbo a 2027

Mientras figuras políticas de Quintana Roo intensifican su actividad rumbo al proceso electoral del 2027, la violencia continúa marcando la agenda cotidiana. La madrugada de ayer, un grupo de hombres armados atacó con bombas molotov el bar “El Paraíso”, en Puerto Aventuras, provocando un incendio y daños en dos vehículos.

En Cancún, apenas dos días antes, dos hombres fueron baleados en la colonia irregular Valle Verde, donde vecinos reportaron nuevamente detonaciones de arma de fuego. Las víctimas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

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Estos hechos se suman a una serie de ataques armados -al menos siete- y seis ejecuciones registradas durante los primeros días de agosto en distintos puntos de Quintana Roo, incluidos Cancún, Playa del Carmen y Bacalar.

El contraste ocurre mientras varios actores políticos mantienen una intensa actividad con miras a la sucesión del 2027. La Presidenta municipal de Benito Juárez con licencia, Ana Patricia Peralta, obtuvo una segunda por 44 días para continuar en el proceso interno; el senador Eugenio “Gino” Segura y la diputada federal Marybel Villegas también figuran entre los perfiles que buscan encabezar el proyecto rumbo a la gubernatura.

El 1 de agosto, los cuatro perfiles, incluido Rafael Marín Mollinedo, participaron en una reunión con la dirigencia nacional, en la que se habló de unidad y del mecanismo para definir al próximo perfil. Hasta ahora no existe una definición oficial del candidato, pero la inseguridad no comenzó con las campañas.

Ayer se registró un ataque armado en un bar de Puerto Aventuras. / Especial

En un sondeo realizado entre ciudadanos de distintos sectores, la percepción coincide en un punto: existe la sensación de que la seguridad se ha descuidado, particularmente ante la frecuencia con que se conocen ataques armados.

Sin embargo, los entrevistados también señalaron que el problema no es nuevo ni comenzó con las licencias o los recorridos políticos.

Consideraron que la inseguridad se arrastra desde hace tiempo y que ahora adquiere mayor visibilidad por la sucesión de balaceras y homicidios.

Ana Paty Peralta es criticada por dejar su función en busca de la gubernatura. / Especial

“Mientras ellos están viendo quién va a ser candidato, nosotros seguimos viendo qué pasa en las colonias, pero en general hay violencia en todo el país”, resumió Germán Velázquez, uno de los ciudadanos consultados.

Otros señalaron que no cuestionan que los funcionarios tengan aspiraciones políticas, pero consideraron que quienes ocupan cargos públicos deben mantener como prioridad la seguridad y los servicios para la población.

“En el caso de la presidenta de Cancún, ¿para qué quería serlo si a la mera hora iba a dejar el municipio para sus aspiraciones personales? Eso te dice que no hay compromiso”, indicó el abogado Horacio Morales.

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“Eso nunca va a cambiar, ellos siempre buscarán su interés personal y no el social. El tema de la inseguridad no es nuevo; muchos Gobiernos dejaron de hacer las cosas que tenían que hacer y estas son las consecuencias”, señaló Elvira García.

Por su parte, el pequeño comerciante Gilberto y su esposa, Amelia, coincidieron en que las extorsiones y el “derecho de piso” son el principal problema al que se enfrentan todos los días, al grado de que han pensado en cerrar su local de embutidos.

Para los ciudadanos consultados, en medio de la carrera política por 2027, las aspiraciones de los distintos perfiles contrastan con los problemas de inseguridad que enfrentan hoy en sus colonias.