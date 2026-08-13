Hallan sin vida a estadounidense de 73 años dentro de una casa en Mérida

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Chuburná Hidalgo, en Mérida, luego de que un hombre de 73 años, de origen estadounidense, fuera localizado sin vida dentro de una vivienda.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades acordonaron el sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Noticia Destacada Detienen a una pareja por el presunto robo de 2 mil 400 pesos en ropa en una tienda Coppel de Umán

El hallazgo ocurrió en un predio ubicado sobre la calle 19 por 24. Debido a las condiciones de acceso al inmueble, los elementos de seguridad tuvieron que subir mediante una escalera hasta el segundo piso y entrar por una puerta del balcón para poder ingresar a la propiedad.

Una vez dentro, los agentes localizaron al hombre muerto en la planta baja, cerca de la puerta principal. La condición en la que se encontraba el cuerpo evidenciaba que el fallecimiento habría ocurrido tiempo atrás.

Noticia Destacada Detienen a presunto distribuidor de drogas durante operativo en Motul

Durante la primera revisión del lugar no fueron detectados signos evidentes de violencia en el cuerpo. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión qué ocurrió y establecer la causa de muerte.