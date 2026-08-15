Motociclista pierde una pierna tras fuerte choque en la carretera Mérida-Tizimín

Dos hombres resultaron gravemente heridos, uno de ellos con la pérdida de parte de una pierna, luego que la motocicleta en la que viajaban fue impactada por un automóvil, la madrugada de ayer, en el kilómetro 42 de la carretera federal Mérida-Tizimín, tramo Motul-Cansahcab.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hombres se dirigían a sus parcelas a bordo de una motocicleta marca Yamaha de 125 centímetros cúbicos, con placa TSJ6L, cuando fueron colisionados por el guiador de i un Ford Ikon rojo, matrícula ZAB-871-D, que manejaba Marcos A.C.C., de 29 años de edad.

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Por causas que son investigadas, el conductor del coche no logró frenar o esquivar la motocicleta y la impactó en la parte posterior. La fuerza del choque ocasionó que ambos vehículos salieran de la carretera y terminaran volcados entre la maleza.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencias 9-1-1 y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), elementos de la Policía Municipal de Motul y paramédicos acudieron al sitio. Los socorristas localizaron a los dos motociclistas entre la vegetación, con lesiones de extrema gravedad y abundante pérdida de sangre.

Técnicos en urgencias médicas de las ambulancias 21-T de Motul y Y-49 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) les proporcionaron los primeros auxilios, utilizaron torniquetes y vendajes de compresión para controlar las hemorragias. Juan Isabel Pool Canul fue trasladado de urgencia al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, ante la gravedad de sus lesiones y ante la necesidad de una posible intervención quirúrgica mayor.

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A su vez, Israel Ramírez Aké fue llevado al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Motul. Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, división Caminos, delimitaron el área para permitir las labores de emergencia y realizar el peritaje correspondiente.

Los oficiales retuvieron al conductor del Ford Ikon y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades por las lesiones y daños ocasionados.

Personal del Servicio Médico Forense acudió luego al sitio para encargarse de las diligencias correspondientes, luego que una de las extremidades del motociclista quedara en el lugar del accidente. Ambos vehículos fueron retirados mediante grúas y trasladados al corralón.