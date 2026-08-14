Turistas chocan contra motociclista en la carretera Tulum-Cobá

Un accidente entre un automóvil rentado ocupado por cuatro turistas y una motocicleta tipo chopper se registró sobre la carretera estatal Tulum-Cobá, a la altura del acceso al cenote Atik. El percance dejó únicamente daños materiales, estimados en más de 25 mil pesos en la motocicleta, mientras que ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los visitantes se desplazaban a bordo de un automóvil Kia con placas de circulación ZCJ-834-H del estado de Yucatán, en dirección de oriente a poniente. Al llegar al acceso del cenote, el conductor realizó una maniobra para ingresar al atractivo turístico, momento en el que se produjo el corte de circulación y el motociclista terminó impactándose contra el vehículo.

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Tras la colisión, se solicitó apoyo de los servicios de emergencia debido a que inicialmente se desconocía el estado de salud del conductor de la motocicleta.

Paramédicos del Hospital Tulum acudieron al sitio y realizaron una valoración al hombre, quien, pese al impacto y los daños que presentó su unidad, no requirió ser trasladado de emergencia a un centro médico. de sus integrantes resultó lesionado.

El percance obligó a los visitantes a interrumpir temporalmente sus actividades mientras se realizaban los procedimientos correspondientes para resolver la situación. El automóvil era una unidad rentada, por lo que los ocupantes establecieron comunicación con la empresa arrendadora para activar la cobertura del seguro.

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Los daños más importantes se concentraron en la motocicleta tipo chopper y, de acuerdo con una estimación preliminar, superarían los 25 mil pesos. Las partes permanecieron en el lugar en espera de llegar a un acuerdo mediante la aseguradora para cubrir las afectaciones materiales ocasionadas por el accidente.

El hecho pone nuevamente de relieve la necesidad de extremar precauciones en los accesos a cenotes y otros atractivos ubicados a lo largo de la carretera Tulum-Cobá, donde los conductores realizan maniobras de incorporación y salida directamente desde la vía estatal. Mantener distancia, utilizar las direccionales y verificar que no se aproximen otros vehículos antes de efectuar un cambio de dirección son medidas necesarias para reducir el riesgo de este tipo de percances.