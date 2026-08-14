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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre por herir a su familiar con un arma de aire en Dzitbalché

Una discusión entre familiares dejó un hombre herido por un diábolo en Dzitbalché; policías detuvieron a un sujeto de 48 años y aseguraron un dispositivo de aire.

Por Redacción Por Esto!

14 de ago de 2026

2 min

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Hombre presuntamente hiere a su familiar con un arma de aire en Dzitbalché; fue detenido
Hombre presuntamente hiere a su familiar con un arma de aire en Dzitbalché; fue detenido / Especial

Una discusión entre familiares terminó con un hombre lesionado y otro detenido durante la noche del jueves 13 de agosto en la colonia San Felipe, en Dzitbalché, donde elementos de Seguridad Pública también aseguraron un dispositivo de aire que utiliza proyectiles tipo diábolo.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 18 entre 33, hasta donde acudieron los agentes después de recibir el reporte de una persona lesionada. Al llegar encontraron a un hombre que presentaba una herida en el costado derecho, por lo que solicitaron la intervención de paramédicos.

Después de recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado a un hospital para una valoración médica y determinar la gravedad de la herida.

De acuerdo con el reporte policial, momentos antes se habría registrado una discusión al interior del domicilio entre la víctima y uno de sus familiares. Durante el altercado, el ahora detenido presuntamente accionó un dispositivo de aire que dispara proyectiles tipo diábolo, provocándole la lesión.

Tras lo ocurrido, los policías realizaron la búsqueda del señalado y lograron ubicarlo en las inmediaciones del lugar. El hombre, de 48 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en los hechos.

Durante la intervención también fue asegurado el dispositivo de aire presuntamente utilizado durante la agresión, el cual quedó como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

Finalmente, el detenido y el objeto asegurado fueron trasladados ante la autoridad ministerial en Dzitbalché, donde continuarán las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión y determinar su situación jurídica.

JGH

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