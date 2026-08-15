Apagones rebasan a la CFE en Chetumal; trabajadores revelan falta de personal y recursos

Habitantes de las colonias Fraccionamiento Caribe, Pacto Obrero y Nueva Generación, al norte de la ciudad, reportaron ayer prolongados cortes de energía eléctrica, mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, reconoció que las fallas han rebasado su capacidad de respuesta por falta de trabajadores y recursos.

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Los vecinos señalaron que, en distintos momentos, permanecieron varias horas sin servicio, situación que se suma a las quejas registradas en los últimos días por habitantes de comunidades de la ribera del Río Hondo.

Marcela Chan, residente de Pacto Obrero, afirmó que el corte de ayer fue el más prolongado que han enfrentado, pues en días anteriores las interrupciones eran intermitentes y duraban solo algunos minutos. En esta ocasión, dijo, la suspensión se extendió por varias horas.

En el Fraccionamiento Caribe, Susana Martínez indicó que durante la madrugada se registraron variaciones en el suministro y, posteriormente, durante la mañana, el servicio fue suspendido por completo. Cuestionó las constantes interrupciones y señaló que la CFE no debería atribuirlas a las condiciones meteorológicas.

Fredy Ramírez, también habitante del Fraccionamiento Caribe, aseguró que personal de la línea 071 le informó que los reportes no estaban siendo atendidos en Quintana Roo. Dijo que tomó los nombres de los telefonistas Carlos Romero, Lili Contreras, Alicia Grijalva y Samanta Rivas, quienes le hicieron esa afirmación.

Trabajadores de la Superintendencia de Chetumal de la CFE, quienes solicitaron el anonimato, reconocieron que la cantidad de fallas ha superado su capacidad operativa. Explicaron que la falta de personal les impide atender oportunamente los reportes acumulados.

Uno de los empleados señaló que las limitaciones también han afectado otras actividades, como la entrega puntual de los recibos bimestrales en la capital del Estado y las labores de mantenimiento en comunidades rurales de la zona sur.

Otro trabajador afirmó que las restricciones no solo corresponden al recurso humano, sino también al presupuesto disponible.

JGH