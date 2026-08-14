Síguenos

Última hora

Yucatán

Helados, salbutes y tortas de kibi en Mérida, Seyé y Progreso: la guía del fin de semana

Campeche / Sucesos

Cae “El Gato”, señalado por robo al sistema de agua potable de La Joya, Champotón

Pobladores de La Joya, Champotón, sometieron y entregaron a la Policía a un hombre señalado por el robo de una bomba y un variador del sistema de agua potable.

Por Jorge May

14 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Habitantes de La Joya someten a hombre señalado por robo al sistema de agua potable
Habitantes de La Joya someten a hombre señalado por robo al sistema de agua potable / Especial

Un sujeto identificado como J.R. “N”, apodado “El Gato”, señalado de robo de una bomba de agua y de un variador perteneciente al sistema de bombeo de agua potable de la localidad de La Joya, fue sometido por pobladores y entregado a las autoridades.

Carpetas por daños ambientales se acumulan en Campeche

Noticia Destacada

Hay contaminación en estos basureros de Champotón y Escárcega? Fiscalía abre nuevas investigaciones

El hecho ocurrió la tarde de este viernes 14 de agosto, en la localidad de La Joya, municipio de Champotón, luego de que pobladores identificaran al presunto ladrón, supuestamente originario de la localidad de La Noria.

El sujeto fue esposado y subido a la góndola de una unidad de la Policía Municipal (PM) de Champotón. Fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón.

El hurto ocurrió el pasado 3 de agosto; e incluso el comisario de la localidad de La Joya, Carlos Ramos Barrita, presentó una narración circunstanciada, la cual quedó asentada en el folio AC-12-2026-302 en la Fiscalía de Seybaplaya.

JGH

Te puede interesar