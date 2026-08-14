Cae “El Gato”, señalado por robo al sistema de agua potable de La Joya, Champotón

Un sujeto identificado como J.R. “N”, apodado “El Gato”, señalado de robo de una bomba de agua y de un variador perteneciente al sistema de bombeo de agua potable de la localidad de La Joya, fue sometido por pobladores y entregado a las autoridades.

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El hecho ocurrió la tarde de este viernes 14 de agosto, en la localidad de La Joya, municipio de Champotón, luego de que pobladores identificaran al presunto ladrón, supuestamente originario de la localidad de La Noria.

El sujeto fue esposado y subido a la góndola de una unidad de la Policía Municipal (PM) de Champotón. Fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón.

El hurto ocurrió el pasado 3 de agosto; e incluso el comisario de la localidad de La Joya, Carlos Ramos Barrita, presentó una narración circunstanciada, la cual quedó asentada en el folio AC-12-2026-302 en la Fiscalía de Seybaplaya.

JGH