Venado se atraviesa en la carretera Mérida-Valladolid y provoca aparatoso accidente

Una maniobra para evitar arrollar a un venado terminó en un aparatoso accidente vial en la carretera Mérida-Valladolid, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra la barrera de contención, a la altura del kilómetro 112, cerca de la caseta de cobro.

El percance ocurrió cuando el automovilista, de 25 años de edad, transitaba a bordo de un Chevrolet Spark y, de manera repentina, un venado saltó a la carretera y se atravesó en su trayecto. Ante el riesgo de atropellar al animal, el conductor hizo un brusco viraje para esquivarlo; sin embargo, la maniobra se complicó debido a la lluvia ligera que se registraba en la zona y al pavimento mojado.

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Los neumáticos perdieron adherencia y el automóvil derrapó hasta salirse de control e impactarse contra la valla metálica de protección. Automovilistas que presenciaron el accidente hicieron el reporte a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de seguridad y equipos de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios al conductor, quien únicamente resultó con contusiones leves y una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) delimitaron el área y se encargaron de coordinar las labores para prevenir otro accidente, mientras se efectuaban los peritajes correspondientes y se coordinaba el retiro del vehículo siniestrado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por tramos carreteros cercanos a zonas selváticas, particularmente durante la lluvia, debido al frecuente desplazamiento de fauna silvestre que puede irrumpir de manera repentina sobre la cinta asfáltica.