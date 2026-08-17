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Venado se atraviesa en la carretera Mérida-Valladolid y provoca aparatoso accidente

El conductor de 25 años perdió el control de su Chevrolet Spark al intentar esquivar al animal sobre el pavimento mojado.

Por Alejandro Collí

17 de ago de 2026

2 min

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Joven conductor intenta salvar a un venado y termina accidentado en la Mérida-Valladolid
Joven conductor intenta salvar a un venado y termina accidentado en la Mérida-Valladolid / Especial

Una maniobra para evitar arrollar a un venado terminó en un aparatoso accidente vial en la carretera Mérida-Valladolid, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra la barrera de contención, a la altura del kilómetro 112, cerca de la caseta de cobro.

El percance ocurrió cuando el automovilista, de 25 años de edad, transitaba a bordo de un Chevrolet Spark y, de manera repentina, un venado saltó a la carretera y se atravesó en su trayecto. Ante el riesgo de atropellar al animal, el conductor hizo un brusco viraje para esquivarlo; sin embargo, la maniobra se complicó debido a la lluvia ligera que se registraba en la zona y al pavimento mojado.

Las autoridades se encargarán de determinar las causas precisas del fallecimiento.

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Los neumáticos perdieron adherencia y el automóvil derrapó hasta salirse de control e impactarse contra la valla metálica de protección. Automovilistas que presenciaron el accidente hicieron el reporte a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de seguridad y equipos de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios al conductor, quien únicamente resultó con contusiones leves y una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) delimitaron el área y se encargaron de coordinar las labores para prevenir otro accidente, mientras se efectuaban los peritajes correspondientes y se coordinaba el retiro del vehículo siniestrado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por tramos carreteros cercanos a zonas selváticas, particularmente durante la lluvia, debido al frecuente desplazamiento de fauna silvestre que puede irrumpir de manera repentina sobre la cinta asfáltica.

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