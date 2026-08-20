Iba por su auto y se llevó un fuerte susto: encuentra muerto al dueño de un lavadero en Mérida

Lo que parecía ser una visita rutinaria para recoger un automóvil terminó en una inesperada escena dentro de un establecimiento de lavado de vehículos de la colonia Yucatán, norte de Mérida, donde fue encontrado sin vida el propietario del establecimiento.

De acuerdo con datos obtenidos, cuando un cliente acudió para recoger su vehículo encontró tendido en el acceso del negocio a un hombre de 57 años de edad. Ante la situación, solicitó ayuda de inmediato. Arribaron técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes proporcionaron los primeros auxilios al hombre, pero sólo pudieron constatar que no contaba con signos vitales.

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Familiares del ahora fallecido acudieron posteriormente al sitio y uno de sus hermanos se encargó de la identificación. Al parecer, el hombre padecía problemas cardíacos. El área fue asegurada por las autoridades policiacas, mientras representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaban a cabo las diligencias correspondientes para obtener datos y evidencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo. Lo trasladó a sus instalaciones en el Complejo de Seguridad, ubicado en el kilómetro 46.5 de periférico poniente. Allí se le practicará la autopsia de rigor para determinar la causa exacta del deceso y complementar el expediente.

El hecho generó consternación entre clientes y vecinos de la colonia, quienes se vieron sorprendidos por la movilización de los equipos de emergencia y las autoridades frente al establecimiento.