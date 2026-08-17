Muere hombre de 83 años tras sufrir fuerte caída en calles de Xoclán Susulá, en Mérida

Una tragedia se registró en la colonia Xoclán Susulá, poniente de Mérida, donde un hombre de 83 años de edad perdió la vida tras caer cuando caminaba y se golpeó la cabeza contra el pavimento.

El hecho ocurrió cuando el octogenario caminaba en la vía pública y, de manera repentina, perdió el equilibrio. Al no lograr meter las manos para amortiguar el golpe, cayó directamente al suelo y sufrió un severo traumatismo en la región frontal.

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Una vecina que transitaba por el lugar se percató del hombre tendido e inconsciente y, al acercarse para auxiliarlo, observó que presentaba una profunda herida en la frente, por lo que solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia.

Arribaron técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron proporcionarle los primeros auxilios, únicamente pudieron constatar que no contaba con signos vitales. Agentes de la misma corporación delimitaron el área para preservar la escena y dieron parte a las autoridades ministeriales, Posteriormente acudieron representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las averiguaciones y recopilar evidencias.

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Diligencias ministeriales

Concluidas las labores ministeriales, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo. Lo trasladó a sus instalaciones, en el Complejo de Seguridad, ubicado en el kilómetro 46.5 del periférico poniente. Allí se le hará la autopsia de rigor para establecer la causa exacta del deceso y complementar el expediente.