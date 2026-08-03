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Accidente en la vía Mérida-Progreso deja cinco lesionados, entre ellos un menor de 12 años

Cinco personas resultan heridas tras chocar contra un poste en la carretera Mérida-Progreso.

Por Redacción Por Esto!

3 de ago de 2026

1 min

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Choque contra un poste deja cinco heridos en la carretera Mérida-Progreso
Choque contra un poste deja cinco heridos en la carretera Mérida-Progreso / Especial

Cinco personas lesionadas, entre ellas un menor de 12 años de edad, dejó un accidente que se registró la madrugada de ayer en la carretera Mérida-Progreso, cuando un automóvil se impactó contra un poste del alumbrado público.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor, identificado con las iniciales A.A.C., de 22 años de edad, transitaba con dirección a Mérida. Sin embargo, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del volante, salió de la carpeta asfáltica y se proyectó de frente en la estructura metálica.

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La fuerza del impacto ocasionó severos daños en la parte frontal del vehículo y movilizó a corporaciones de emergencia. Arribaron al sitio patrullas y tres ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos técnicos en urgencias médicas proporcionaron los primeros auxilios al conductor y a sus cuatro acompañantes.

Como resultado del choque, los cinco ocupantes de la unidad resultaron con diversas lesiones, entre ellas probables fracturas, esguinces y traumatismos. Luego de ser estabilizados fueron trasladados de urgencia a un hospital de Mérida para recibir atención médica especializada.

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Oficiales de la Guardia Nacional delimitaron el área y se encargaron de las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente, mientras el vehículo siniestrado fue retirado del lugar con apoyo de una grúa.

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