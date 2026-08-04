Cae “El Zurdo” en Motul por presunta venta clandestina de cerveza fuera de horario

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Motul luego de ser sorprendido transportando bebidas alcohólicas presuntamente para su venta clandestina, fuera del horario permitido por las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando agentes detectaron, sobre la calle 34 con 27 del Centro, una motocicleta Vento 125 cc, color negro y sin placas de circulación, la cual transitaba sin la luz trasera encendida, representando un riesgo para la seguridad vial.

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Los oficiales le marcaron el alto al conductor, quien detuvo su marcha en la calle 34 entre 17 y 19 de la colonia Mario H. Cuevas. Al ser cuestionado sobre las condiciones de la motocicleta, el sujeto señaló desconocer la falla, argumentando que la unidad pertenecía a su patrona.

El hombre, identificado como L. A. L. A., de 52 años de edad y conocido como El Zurdo, mostró una actitud evasiva, por lo que los agentes procedieron a revisar una hielera azul que transportaba.

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Durante la inspección localizaron dos canastillas de cerveza Tecate y cinco misiles de XX Lager. El detenido manifestó que trabajaba como repartidor de una agencia, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedó bajo custodia por una falta administrativa relacionada con la distribución de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.