Trágica reunión familiar en Tekax: hombre muere tras atragantarse durante la cena

Una reunión familiar terminó en tragedia en el municipio de Tekax, luego de que un hombre de 63 años perdiera la vida tras sufrir una obstrucción en las vías respiratorias mientras cenaba en su domicilio, ubicado en la colonia Chobenché. A pesar de la rápida reacción de sus familiares y del personal de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

Según los primeros informes, el hombre, identificado como Feliciano Y., comenzó a presentar severas dificultades para respirar mientras ingería sus alimentos.

En cuestión de minutos su estado de salud se agravó, hasta perder el conocimiento, lo que generó momentos de angustia entre quienes se encontraban con él.

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Ante la gravedad de la situación, sus familiares decidieron trasladarlo de inmediato hacia un centro médico con la esperanza de que recibiera atención especializada lo antes posible.

Durante el trayecto, la familia de Feliciano Y. encontraron una ambulancia de la Cruz Roja, por lo que solicitó el apoyo inmediato de los paramédicos.

El personal de emergencia inició de manera inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicó los protocolos correspondientes para intentar restablecer los signos vitales del paciente. Sin embargo, después de varios minutos de esfuerzo, los socorristas confirmaron que el hombre ya no respondía a las maniobras de auxilio y fue declarado sin vida.

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Una vez confirmado el fallecimiento, las autoridades locales informaron a la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) para tomar conocimiento de lo ocurrido y llevar a cabo las diligencias establecidas por la ley.

El hecho quedó registrado como una muerte derivada de una emergencia médica, por lo que se realizaron los procedimientos correspondientes.

Paramédicos manifestaron que este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de actuar con rapidez ante casos de obstrucción de las vías respiratorias, ya que los primeros minutos son determinantes para preservar la vida de una persona mientras recibe atención especializada.